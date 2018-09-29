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أخبار البلد

شكري يلتقي وزير خارجية استونيا بنيويورك

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:54 ص
صدى البلد
محمد وديع
أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية التقي الجمعة مع "سفين ميكسر" وزير خارجية إستونيا، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وذكر أبو زيد أن الوزير شكري أكد على حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع إستونيا في مختلف المجالات وتكثيف التشاور السياسي إزاء التحديات الإقليمية والدولية، وهو ما تمثل في الرسالة التي اهتم رئيس الجمهورية بتوجيهها إلى رئيسة إستونيا، وحملها وزير الخارجية في زيارته إلى تالين في 2017، مشيرًا إلى أهمية استثمار ما تحقق خلال هذه الزيارة من خلال تعزيز التشاور بين البلدين في كافة المجالات.

وأضاف بأن اللقاء تطرق إلى سبل تكثيف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، حيث استعرض شكري التقدم المحرز في مصر خلال السنوات القلية الماضية في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية نحو الأمام، مبرزًا أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته الحكومة المصرية منذ 2016 وما خلقه من مناخ موات لجذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر في كافة القطاعات والمجالات، داعيًا مؤسسات الأعمال بإستونيا إلى الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار في مصر.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية على أهمية تطوير التعاون في المجالات التي تتمتع فيها إستونيا بخبرة كبيرة وفي مقدمتها الحوكمة الإلكترونية (E. governance)، وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى إمكانية أن يتم تفعيل هذا التعاون من خلال تكثيف تبادل زيارات الخبراء بين البلدين وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مارس 2014 للتعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن متابعة الاستثمارات الإستونية المزمع إقامتها بمشروع تنمية محور قناة السويس.

وقد اتفق الوزيران على أهمية تبادل التأييد والتنسيق في المحافل الدولية، لما له من انعكاسات إيجابية على الطرفين

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