وزير التعليم يقدم شرحًا تفصيليًا لكيفية التعامل مع بنك المعرفة المصري

قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شرحًا تفصيليًا لكيفية التعامل مع موقع بنك المعرفة المصري.



قال الوزير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، يمكن الدخول على رابط بنك المعرفة المصري من خلال الرابط التالي : www.ekb.eg



وأشار الوزير إلى أن هذا الموقع يمكن الدخول عليه بأي وسيلة كانت سواء من خلال لاب توب او تابلت ، أو كمبيوتر عادي ، أو تليفون محمول متصل بالانترنت.



وأوضح شوقي أن الخطوة الاولى التي يجب اتخاذها على هذا الموقع هو أن يقوم المستخدم بعمل حساب على بنك المعرفة المصري ، بنفس الطريقة التي يتم بها عمل حساب على موقع فيس بوك او غيره من المواقع المشهورة بين المصريين.



وقال التربية والتعليم : إنه لإنشاء حساب جديد لابد من الضغط على كلمة تسجيل الدخول ، ثم الضغط على كلمة مستخدم جديد ، ثم الاختيار بين بوابة القراء ، أو بوابة الباحثين ، أو بوابة الطلاب والمعلمين ، أو بوابة الأطفال ، ثم يتم بعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة كلها بشكل صحيح ، ثم يتم عمل علامة بجانب جملة (لقد أتممت قراة شروط الاستخدام وأوافق عليها ) ، وأخيرًا يتم الضغط على إرسال.



وأضاف الوزير أنه في حالة ما إذا كان المستخدم له حساب بالفعل على بنك المعرفة سيمكنه الدخول من خلال الضغط على تسجيل دخول، ثم ادخال الريد الالكتروني وكلمة السر فقط.



وأوضح الوزير أنه إذا دخل المستخدم مثلًا على بوابة الباحثين ، سيجد المستخدم نفسه على محرك بحث ضخم جدًا ، يسمح بالبحث في بحر من المعلومات في جميع العلوم سواء بخصوص (مراجع عامة – فنون – هندسة معمارية – علوم ادارة – علوم حياة – هندسة- الطب- العلوم الاجتماعية- العلوم الانسانية).



وأضاف : ثم يتم كتابة الكلمة التي نريد البحث عنها ، سيتم البحث في ملايين المصادر المتعلقة بهذه الكلمة داخل بنك المعرفة ، وسيفتح الموقع للمستخدم آلاف الكتب والمراجع والفيديوهات والمقالات المتعلقة بكلمة البحث.



وأكد الوزير أن المستخدم سيجد كل ما يجذب انتباهه أثناء عملية البحث ، وسينبهر من مستوى الصور والفيديوهات والافلام التي ستظهر له أثناء عملية البحث على أي موضوع.



أما عن المصادر الموجودة على بنك المعرفة ، فقد أعلن الوزير أن هناك أيقونة على بنك المعرفة اسمها مصادرنا ، بالضغط عليها ، ثم الاختيار كلمة كل مصادرنا ، سيجد المستخدم أن هذه المصادر تتمثل في : وزارة التربية والتعليم لخدمة التعليم الأساسي ، بالاضافة إلى العديد والعديد من المصادر الخاصة بعدد من دور النشر العالمية والعربية



وتحدث الوزير عن ايقونة وزارة التربية والتعليم الموجودة على بنك المعرفة ، حيث أكد أنها تضم منصة ادارة التعلم التي تم تفعيلها لتخدم طلاب الصف الاول الثانوي .



وأوضح شوقي أن التابلت الذي سيتسلمه طلاب الصف الأول الثانوي ، سييسر على الطلاب الوصول إلى هذا المحتوى ، وسييسر لهم الدراسة بهذا الشكل بدون تكلفة ، مشيرًا إلى أنه يدعو الطلاب إلى المذاكرة من هذا المحتوى المتاح.



وأشار الوزير إلى أن هذا المحتوى الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي ، سيتيح للطالب إمكانية أن يستمع إلى شرح المناهج عن طريق فيديوهات تفاعلية جذابة مصحوبة بمحتوى مكتوب ، مؤكدًا أن هذه الفيديوهات التفاعلية متاحة باللغتين العربية والانجليزية، موضحا أن الطالب سيجد أيضًا امتحانات تجريبية داخل كل فيديو تفاعلي ، مزود بعداد ليتدرب الطالب على اجابة الامتحانات مع مراعاة الوقت ، كما سيتم اضافة كتب نهضة مصر وكتب سلاح التلميذ.



وقال: إن الوزارة تطمئن المصريين أن الدولة تكبدت تكلفة تواجد هذا المحتوى الثري ، لخدمة ابناءنا الطلاب ، لنتميز عن غيرنا من الدول ، فمصر الوحيدة التي تمتلك هذا البنك.