اليوم.. انعقاد الجمعية العمومية للكاف بشرم الشيخ

تنطلق اليوم، السبت، فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بمدينة شرم الشيخ، بحضور وفود الدول الأفريقية، وأحمد أحمد، رئيس الكاف، والسويسرى جيان انفانتينو، رئيس الاتجاد الدولى لكرة القدم الفيفا.



ومن المقرر حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة، عمومية الكاف ممثلين عن مصر البلد المضيف.



ومن المقرر أيضا أن تجرى اجتماعات المكتب التنفيذي الكاف لمناقشة الأمور الخاصة بالبطولات الخاضعة تحت عباءته مثل دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، إلى جانب أمم أفريقيا (الكان) والبطولة الأفريقية للاعبين المحليين الشأن.



ويعقب اجتماعات المكتب التنفيذي الكاف انعقاد الجمعية العمومية التى تجرى خلالها انتخابات على المقعد الإنجليزي للكاف بالفيفا خلفا للغانى كواسي.