إسدال الستار على مذبحة الشروق.. النيابة تكشف المفاجأة الأخيرة

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بإشراف أحمد حنفي، المحامي العام الأول، تقرير الطب الشرعي الخاص بربة منزل وأولادها الأربعة، الذين تم ذبحهم على يد والدهم، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة الشروق".



وأوضح تقرير الطب الشرعي، أن عملية الذبح جاءت بعد أخذ الضحايا منوما، ما أدى إلى فقدانهم الوعي، وأن تحليل الـ dna أكد أن الأطفال الأربعة هم أبناء الأب.



واعترف المتهم "كرم. م" بارتكاب الواقعة، بعد أن شك في سلوك زوجته من فترة، كما تقوم النيابة العامة بالاستماع إلى باقي أهل المجني عليهم، الذين حضروا أمس لاستلام تصاريح الدفن.



وكشفت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، رئيس النيابة، كواليس اللحظات الأولى في الكشف عن جريمة "مذبحة الشروق"، بعد أن قامت سيدة عجوز بإبلاغ الأهالي بأنه تم العثور على جثث الضحايا مذبوحين داخل غرفتهم.



وأوضحت النيابة العامة، أنه لم يتم الكشف عن هوية تلك السيدة حتى الآن، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة وتكليف مباحث الشروق بسرعة إجراء تحرياتها للكشف عن هوية تلك السيدة لسؤالها عن كيفية حدوث الواقعة.



وقالت النيابة إن السيدة العجوز في يوم الواقعة أخذت تصرخ بعلو صوتها قائلة: "كرم قتل مراته وأولاده، ودبح عياله"، مشيرا إلى أن الأهالي أكدوا بعدها أنه لم يتم العثور على تلك السيدة.



وأوضح شهود العيان أنهم قاموا بعدها بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت بقيادة المقدم محمد كمال وعدد من ضباط القسم وأفراد الأمن، وتم عمل كردون أمني، وتم اكتشاف الجريمة والقبض على المتهم.