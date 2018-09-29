مصطفى بكري: الرئيس السيسى لديه القدرة على امتلاك مشاعر الآخرين

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو أقوى الخطابات السابقة، موضحا أن الرئيس تحدث عن الإنسان العربي والأفريقي وتطرق لازدواجية المعايير.



وأضاف بكري، في مداخلة هاتفية على القناة «الأولى»، أن الرئيس السيسى لديه القدرة على امتلاك مشاعر الآخرين داخل الأمم المتحدة وخارجها، مشيرا إلى أن الرئيس أشعر كل العالم بأنه قادر على أن يقول كلمة الحق، وهو سياسي محنك لديه الكثير من الوعي والتوازن.



وأوضح أن الرئيس السيسي جعل الجميع حتى المختلفين معه يحترمونه ويستمعون إلى وجهات النظر، ومنها صفقة القرن.







