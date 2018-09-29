كل الطرق تؤدى لروما.. أصل العبارة إيه؟

يتوارد عبر أذهاننا ومسامعنا الحديث عن العديد من الأمثلة والعبارات التى نطلقها يوما بعد يوم دون معرفة أصولها.





ومن بين هذه العبارات "كل الطرق تؤدي لروما"، فما قصة هذا المثل.