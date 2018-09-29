كل الطرق تؤدى لروما.. أصل العبارة إيه؟

يتوارد عبر أذهاننا ومسامعنا الحديث عن العديد من الأمثلة والعبارات التى نطلقها يوما بعد يوم دون معرفة أصولها.
ومن بين هذه العبارات "كل الطرق تؤدي لروما"، فما قصة هذا المثل.
هناك روايتان قديمتان، تحكى أصل المثل، المقولة الأولى أنه مثل رومانى قديم، وسببه أن مدينة روما قبل أن تصبح عاصمة الإمبراطورية الرومانية أرادت أن تبني دولة قوية وتترأس زعامتها، فقامت بفتح البلاد المجاورة لها، ولكن واجهتها صعوبة المواصلات، ووعورة الطريق، فعمدت إلى ربط كل مدينة تفتحها بطريق مرصوف يصل في نهايته إلى روما حتى تبقى هذه المدن المفتوحة تحت سيطرتها، فأصبح كل طريق يصل في نهايته إلى روما.
الرواية الثانية أنه مثل فرنسي قديم قيل عن الكنيسة الأم فى روما، بمعنى أن كل الطرق ستؤدى بك فى النهاية إلى الكنيسة الأم، رمز الدين عندهم.