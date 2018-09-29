شاهد .. لقطات جديدة وصادمة لتسونامي إندونيسيا

لقي ما لا يقل عن 384 شخصًا مصرعهم بينما أصيب أكثر من 540 شخصا بعد اندلاع تسونامي نجم عنه زلزالين في تتابع سريع، في مدينة ساحلية إندونيسية امس الجمعة .
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" قال الإعلام الإندونيسي نقلا عن وكالة الكوارث الوطنية ، يوم السبت أن ما يقرب من 400 شخص قد لقوا حتفهم في مدينة بالو وحدها ، في جزيرة سولاويزي الإندونيسية.
وتتصاعد المخاوف بالنسبة لمدينة الصيد في دونجالا التي كانت أقرب إلى مركز الزلزال الذي لم يتمكن عمال الإنقاذ من الوصول إليه، كما تضررت بلدة ماموجو بشدة ، ولكن من المستحيل الوصول إليها حاليًا بسبب الطرق المدمرة وتعطيل الاتصالات.
وفي هذه الأثناء ، تم توجيه انتقادات إلى وكالة الجيوفيزياء التابعة للكونتريين لرفع تحذير تسونامي بعد 34 دقيقة من إصداره لأول مرة ، وهو ما ربما أدى إلى الارتباك وتفاقم عدد القتلى.
فيما كشفت الصحيفة البريطانية عن مجموعة من الصور الفيديوهات الصادمة لتسونامي الإندونيسي الذي اندلع أمس.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" قال الإعلام الإندونيسي نقلا عن وكالة الكوارث الوطنية ، يوم السبت أن ما يقرب من 400 شخص قد لقوا حتفهم في مدينة بالو وحدها ، في جزيرة سولاويزي الإندونيسية.
وتتصاعد المخاوف بالنسبة لمدينة الصيد في دونجالا التي كانت أقرب إلى مركز الزلزال الذي لم يتمكن عمال الإنقاذ من الوصول إليه، كما تضررت بلدة ماموجو بشدة ، ولكن من المستحيل الوصول إليها حاليًا بسبب الطرق المدمرة وتعطيل الاتصالات.
وفي هذه الأثناء ، تم توجيه انتقادات إلى وكالة الجيوفيزياء التابعة للكونتريين لرفع تحذير تسونامي بعد 34 دقيقة من إصداره لأول مرة ، وهو ما ربما أدى إلى الارتباك وتفاقم عدد القتلى.
فيما كشفت الصحيفة البريطانية عن مجموعة من الصور الفيديوهات الصادمة لتسونامي الإندونيسي الذي اندلع أمس.