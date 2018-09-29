هدافو الدوري الإنجليزي.. هازارد وكين فى الصدارة وغياب محمد صلاح عن المنافسة

هدافو الدوري الإنجليزي .. انتهى يوم حافل بالأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة، وفي نهايته تصدر ايدين هازارد لاعب تشيلسي الترتيب العام لهدافي الدوري، وجاء هاري كين لاعب توتنهام وصيفا له، بينما غاب النجم الدولي محمد صلاح عن المنافسة.



هدافو الدوري الإنجليزي .. تصدر ايدين هازارد الترتيب العام لهدافي الدوري الإنجليزي حتى الجولة السابعة من منافسات البطولة برصيد 6 أهداف.



هدافو الدوري الإنجليزي .. سجل هازارد هدفه الأول في ثالث مواجهة لفريقه في الدوري الانجليزي لموسم 2018-2019، في شباك منافسه نيوكاسل يونايتد، من ركلة جزاء في المباراة التي فاز خلالها فريقه بثنائية مقابل هدف وحيد.



هدافو الدوري الإنجليزي .. ثم أحرز هازارد الهدف الثاني في شباك منافسه بورنموث ليضيف لرصيده التهديفي في موسم 2018-2019 في اللقاء الذي تغلب خلالها فريقه بهدفين نظيفين.



هدافو الدوري الإنجليزي .. ويسجل ايدين هازارد هاتريك في مباراة واحدة أمام كارديف سيتي، ويقود فريقه للفوز برباعية مقابل هدف واحد.



هدافو الدوري الإنجليزي .. والهدف الأروع جاء في شباك منافسه ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي محمد صلاح، في المباراة التي انتهت بالتعادل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.



هدافو الدوري الإنجليزي .. بينما يأتي من بعده وصيفا هاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي برصيد 5 أهداف افتتحها في الاسبوع الثاني من الدوري أمام فولهام وقاد فريقه للفوز بثلاثية مقابل هدف واحد.



هدافو الدوري الإنجليزي .. ثم تمكن من دفع فريقه للفوز الأغلى على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفه وهدف من توقيعه .



هدافو الدوري الإنجليزي .. وأمام برايتون سجل هدفه الثالث عن طريق ركلة جزاء تمكن من خلالها التقدم توتنهام بثنائية مقابل هدف في هذه المباراة.



هدافو الدوري الإنجليزي .. ثم يتفوق هاري كين ويسجل ثنائية في شباك هيديرسفيلد تاون ويحصد 5 أهداف في المسابقة حتى الأسبوع السابع.



هدافو الدوري الإنجليزي .. جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل ثلاثة أهداف ويعتبر محتلا المركز العاشر في ترتيب هدافي الدوري الانجليزي.



