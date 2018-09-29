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فن

عمرو دياب يتعاون مع نجل حميد الشاعري في ألبوم كل حياتي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:12 م
صدى البلد
سعيد فراج
يتعاون الفنان عمرو دياب في ألبومه الجديد «كل حياتي» مع نديم الشاعري، نجل الفنان حميد الشاعري، إذ يقوم «نديم» بالتوزيع الموسيقي لأغنية «ملاك الحسن» التي يقوم عمرو مصطفى بتلحينها.

و كشف «كريم نور» المصور الخاص للهضبة عمرو دياب، عن طرح ألبوم «كل حياتي» غدًا الأحد، بعد فترة من التأجيلات، وذلك بعدما طرح دياب، منذ فترة عددا من أغانى الألبوم بشكل سينجل منها "هدد" و"ده لو اتساب" و"تعالى" و"كل حياتى".

يتعاون عمرو دياب في ألبوم "كل حياتي"، مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ونادر عبدالله، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ومحمد رحيم، ووليد سعد، ومحمد يحيى، وطارق مدكور، ونادر حمدي.
عمرو دياب يتعاون مع نجل حميد الشاعري في ألبوم كل حياتي

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