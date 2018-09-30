الأرصاد تحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الغد يشهد انخفاضا في درجات الحرارة من درجة إلى اثنتين، على أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية يوم الإثنين.



وأضاف عبد العال في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» تقديم الإعلامية ريهام السهلى، على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه سيسود طقس غير مستقر خلال الأيام المقبلة، بارتفاع في درجات الحرارة مصحوبا بهطول أمطار في أغلب أنحاء الجمهورية.



وتابع رئيس هيئة الأرصاد أن الهيئة تتابع ظواهر فصل الخريف لإخطار مؤسسات الدولة، محذرا المواطنين من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال الموجة الحارة، موجها نصيحة لمواطني جنوب الصعيد بعدم التعرض لأشعة الشمس، وقائدى السيارات بتوخى الحذر من الشبورة الصباحية لانعدام الرؤية.



وأشار إلى أن فصل الشتاء يبدأ 21 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن التغيرات المناخية كان لها أثر على مناخ مصر.