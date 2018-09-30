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فن

سوني تعيد شارلوك هولمز للأضواء بفيلم كوميدي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:26 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
حقق الإعلان الدعائي لفيلم "Holmes & Watson" الذي أنتجته شركة سوني عن شخصية المحقق الشهير شارلوك هولمز نسبة مشاهدة عالية على موقع يوتيوب حيث شاهده 400 ألف شخص خلال 20 ساعة فقط من طرحه.

الفيلم يشارك في بطولته ويل فيريل، وجون سي رايلى، ويتناول الشخصية التي ابتكرها الكاتب والطبيب الاسكتلندي سير آرثر كونان دويل للمرة الأولى المحقق شارلوك هولمز ومساعده الدكتور واتسون في إطار كوميدي.

يذكر أن فيريل ورايلى يتعاونا سويًا للمرة الثالثة بعد نجاح فيلمهما "Step Brothers" 2008، و"Anchorman 2: The Legend Continues" عام 2013.

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