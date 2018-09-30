رئيس جامعة بنها يشهد حفل خريجي كلية الطب البيطري.. صور

شهد الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها حفل تخريج كلية الطب البيطري بمشتهر الدفعة 32 بحضور الدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية والدكتور خالد العامري نقيب عام البيطريين.



وقال رئيس الجامعة إن كل ماتم دراسته داخل الكلية يعتبر هو الأساس الذي سوف تنمي مهارتك في حياتك العملية، مؤكدا علي ان الخبرة تاتي بالعمل والاطلاع علي كل ماهو جديد في تخصصه، موضحا علي ان التعليم في تقدم مستمر لذلك لابد من الخريج ان يحافظ علي التعليم المستمر لتنمية مهارتهم.



واضاف رئيس الجامعة ان كلية الطب البيطري من اولي الكليات التي تم اعتمادها من الهيئة القومية للجودة في الجامعة لذلك يجب علي كل خريج ان يحافظ علي تميزة.



من جانبه اكد الدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية ان الكلية تقدم للخرجين كافة الدعم وتنظم دورات تدريبية لهم وذلك في اطار الخطة الاستراتيجية للكلية والجامعة.





