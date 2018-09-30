رئيس جامعة الأزهر في أسيوط: لا فرق بين كليات الأقاليم والقاهرة

عقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر اجتماعا بعمداء كليات فرع أسيوط، بحضور الدكتور أسامة عبدالرؤوف نائب رئيس الجامعة لوجه قبلي، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا.





ناقش خلال الاجتماع سير العملية التعليمية، والتأكد من حسن أداء الكليات بالفرع.وشدد المحرصاوي على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس وانتظام المحاضرات بغض النظر عن عدد الطلاب مطالبا عمداء الكليات باحتواء الطلاب من خلال المعاملة الحسنة والعمل الدائم على حل جميع المشاكل التي قد تواجه الطلبة ووجه إلى ضرورة الاهتمام بالكليات الجديدة التي تم افتتاحها هذا العام وهي كليتي الصيدلة والطب بنات ووعد فضيلته بتوفير جنيع متطلبات الكليات بالفرع خاصة الكليات الجديدة.وأكد رئيس جامعة الأزهر على أن جميع كليات جامعة الأزهر كلها على قدم المساواة ولا فرق بين كليات الأقاليم والقاهرة من حيث جودة التعليم أو توفر الإمكانيات.