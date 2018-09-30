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اقتصاد

ترخيص 200 سيارة وتاكسي للنقل الداخلي ببرج العرب

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:45 ص
عصام بدوى
عصام بدوى
آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم عقد اجتماع بحضور نائب رئيس مجلس الأمناء، ومندوبي إدارة مرور الإسكندرية، للتنسيق، وبدء الخطوات التنفيذية لترخيص ١٠٠ سيارة فان ٧ راكب، و١٠٠ سيارة تاكسي أجرة، للنقل الداخلى بالمدينة، وذلك طبقًا للموافقة التي تم أخذها من محافظ الإسكندرية.

وأوضح المهندس عصام بدوى، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار توفير منظومة نقل داخلي تليق بمدينة برج العرب الجديدة، لتسهيل حركة المواطنين داخل المدينة، وتشجيعهم على الإقامة بها.

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