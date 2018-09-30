ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الحرازين: دعوى فلسطين أمام محكمة العدل تزيد عزلة ترامب الدولية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:14 ص
الرئيس محمود عباس
الرئيس محمود عباس والرئيس دونالد ترامب
مــحــمـــد مــجــــدي
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون العام والنظم السياسية بجامعة القدس والقيادي في حركة فتح الفلسطينية، إن مقاضاة فلسطين للإدارة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية ستزيد من عزل الإدارة الأمريكية دوليا.

وأضاف الحرازين في تصريح لـ«صدى البلد» أن اختصاصها النظر في الخلافات بين الدول، وقرار الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية خالف القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية الدولية خاصة اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن خاصة رقم 478، الذي اعتبر القدس مدينة محتلة ولا يمكن نقل أي بعثات دبلوماسية إليها.

وأوضح أن قرار نقل السفارة الأمريكية أدخل الإدارة الأمريكية في سياق انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات الدولة، خصوصا أنها لم تأخذ في الاعتبار اتفاقية (إيفيانا) للعمل الدبلوماسي؛ لأنها خرجت عنها؛ إذ إن الاتفاقية أكدت أن تكون البعثات الدبلوماسية في مناطق أو في دول معترف بها دوليا أو ليس في مناطق نزاع أو خلاف، ومدينة القدس حتى هذه اللحظة لم يتم حسم مصيرها وتعتبر مدينة محتلة وعليها نزاع قائم.

وفيما يتعلق بالمردود من خطوة مقاضاة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، أوضح أستاذ القانون العام في جامعة القدس، أنه من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بإلزام الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة سفارتها إلى تل أبيب، لافتا إلى أن أمريكا ربما لن تلتزم بهذا الحكم، ولكن مردوده أنه سيربك الإدارة الأمريكية وسيزيد من عزلتها دوليا.

وأقامت دولة فلسطين، دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة؛ بسبب انتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

ترشيحاتنا

امرأة روسية تفضح تورط روسيا في هجوم سالزبوري.. فيديو وصور

شاهد.. أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى في عيد العرش

الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة لمسح الشعر في الوضوء

لدواعى أمنية.. حرمان جزائرية من الجنسية المصرية

وزير الشباب في عمومية الكاف: مصر مستعدة لاستضافة البطولات الأفريقية في أي وقت

عمرو أديب: محمد صلاح لازم يقف على رجليه.. فيديو

رشاد عبده: مصر ستصدر الغاز بداية العام المقبل

صدمة لأمريكا.. تحطم أغلى مقاتلة في أول غارة

بعيدا عن الأضرار.. اصنعي بنفسك حبوب التخسيس بأقل تكلفة

تهديد أمريكي بتحريك الأسطول البحري لمحاصرة إمدادات الطاقة الروسية

الحزن يخيم على تويتر عقب تشييع جثمان الراحلة هند موسى

للتخسيس وعلاج التوتر وتقوية الذاكرة.. 15 فائدة للبان الدكر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

العثور على طفلة رضيعة بصندوق قمامة في شبراخيت

تهديد أمريكي بتحريك الأسطول البحري لمحاصرة إمدادات الطاقة الروسية

لا تيأس.. دعوات تشجيع محمد صلاح عقب أزمة خروجه من مباراة تشيلسي.. مدرب ليفربول: لم أتوقع تلك الضجة.. وأبوتريكة: كان الأخطر والأميز

للتخسيس وعلاج التوتر وتقوية الذاكرة.. 15 فائدة للبان الدكر

كارثة جديدة تضرب إندونيسيا بعد مقتل المئات في تسونامي.. فيديو

النجوم يرفعون شعار الصداقة خير من الزواج.. الحب والمودة يجمع شيرين رضا وعمرو دياب.. نادية الجندي ومحمد مختار أصحاب.. وعلاقة غادة عبد الرازق ومحمد فودة تفوق الحياة الزوجية

لدواعى أمنية.. حرمان جزائرية من الجنسية المصرية

توفى منذ قرون.. تعرف على أغنى رجل في التاريخ

شاهد.. نقل مايا دياب إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

بعيدا عن الأضرار.. اصنعي بنفسك حبوب التخسيس بأقل تكلفة

رئيس هيئة الأرصاد يحذر السائقين من الشبورة على الطرق السريعة

الحزن يخيم على تويتر عقب تشييع جثمان الراحلة هند موسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة وفنانون في ذكرى الاحتفال ببليغ حمدي.. صور

ممدوح عثمان: متحف القاهرة الأكبر فى الآثار والفنون الإسلامية.. صور

50 صورة من احتفالية توافق السنة الهجرية مع القبطية في المتحف الإسلامي

البابا تواضروس يقدم هدايا تذكارية لقيادات مدينة بيسكاتاواي.. صور

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

فيديو

معالجة نفسية: التنمر يتبع غريزة العدوان ويحتاج إلى تهذيب
رشاد عبده: مصر ستصدر الغاز بداية العام المقبل
ترانيم مسيحية تصدح في المتحف الإسلامي.. فيديو
نصائح للحفاظ على نظر وعيون طفلك.. فيديو
أسماء مصطفى عن وفاة هند موسى: الصحفيون يستحقون التأمين من مخاطر السفر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟