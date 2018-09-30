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تعليم

مسئولة التربية الخاصة تتفقد الاستعدادات للملتقى العربي لطلاب الاحتياجات الخاصة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:14 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، الاستعدادات النهائية للملتقي العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، كما اجتمعت عبد السلام بأحمد عفيفي مدير عام الإدارة العامة للمدن الشبابية بالقناة وسيناء لتنسيق الاستعدادات.

ومن المقرر أن ننطلق غدًا الاثنين فعاليات الملتقي العربي الأول لطلاب مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وستستمر فعاليات الملتقى في الفترة من 1 إلي 4 أكتوبر 2018.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الملتقى تنظمه لأول مرة وزارة التربية والتعليم بحضور رئيس الجمهورية ، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى سيشهد مشاركة عدد من الدول العربية هي السعودية، البحرين، الإمارات، الكويت،الأردن، ومصر، وعدد من أبناء مدارس التربية الخاصة.
مسئولة التربية الخاصة تتفقد الاستعدادات للملتقى العربي لطلاب الاحتياجات الخاصة
مسئولة التربية الخاصة تتفقد الاستعدادات للملتقى العربي لطلاب الاحتياجات الخاصة
مسئولة التربية الخاصة تتفقد الاستعدادات للملتقى العربي لطلاب الاحتياجات الخاصة
مسئولة التربية الخاصة تتفقد الاستعدادات للملتقى العربي لطلاب الاحتياجات الخاصة
مسئولة التربية الخاصة تتفقد الاستعدادات للملتقى العربي لطلاب الاحتياجات الخاصة
مسئولة التربية الخاصة تتفقد الاستعدادات للملتقى العربي لطلاب الاحتياجات الخاصة
مسئولة التربية الخاصة تتفقد الاستعدادات للملتقى العربي لطلاب الاحتياجات الخاصة
مسئولة التربية الخاصة تتفقد الاستعدادات للملتقى العربي لطلاب الاحتياجات الخاصة

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