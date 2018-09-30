انضباط في أول أيام الدراسة بالمدرسة النووية بالضبعة

بدأت صباح اليوم الأحد أول أيام الدراسة بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة وانتظمت الدراسة عقب حضور الطلاب بالصفين الأول والثانى .



وشهد أول طابور صباحى للطلاب حماسا وفرحة من الطلاب والتزم الطلاب والمدرسون بعد انتهاء الطابور بالجدول المقرر للحصص الدراسية.



ومن المقرر أن يقوم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى بزيارة للمدرسة وتفقد أقسامها المختلفة ، بحضور سمير النيلى وكيل وارة التربية والتعليم بمطروح .



