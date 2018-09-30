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فن

ماجد المصري يواصل تصوير مسلسل بحر

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:10 م
صدى البلد
شيري نبيل
يواصل النجم ماجد المصري تصوير دوره في مسلسل "بحر "في مدينة 6 أكتوبر، حيث انتهي من تصوير أكثر من 40% من أحداثه.

مسلسل "بحر" يخوض به ماجد المصرى أولى بطولاته فى عالم الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل كل من كوكى، وفوزية محمد، الفنان محمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكى، ومنة عرفة، وثراء جبيل وإنتاج شركة سينرجى لمالكها المنتج تامر مرسى.

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