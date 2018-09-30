أغنية نور العين لمايا دياب تحقق مليون مستمع

حققت أغنية "نور العين" للفنانة اللبنانية مايا دياب والنجمين العالميين مساري وفرانش موتانا، نسبة وصلت الى مليون مستمع فى أقل من 24 ساعة على موقع "أنغامي".



ونشرت مايا صورة لها عبر خاصية "الستوري" بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام كشفت عن تواجدها في أحد مستشفيات بيروت بسبب تعرضها لوعكة صحية نتيجة لاجهاد السفر والتحضير لحفل ملكة جمال لبنان.