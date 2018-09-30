ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ القليوبية: جامعة بنها بيت الخبرة لحل مشاكل المحافظة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:30 م
مجلس جامعة بنها
مجلس جامعة بنها
إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية أن جامعة بنها تضم صفوة عقول مصر، ولابد من التعاون معها كبيت خبرة للقضاء على مشاكل المحافظة، مشيرا إلي أنه بالرغم من أن الجامعة وليدة وحديثة إلا أنها حظيت برؤساء لها وضعوها علي طريق المنافسة في البحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأضاف المحافظ خلال مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة سوف ألجأ للجامعة للمشاركة في حل مشاكل المحافظة من خلال فريق عمل متكامل وذلك باعتبارها بيت الخبرة للمحافظة .

وأشار المحافظ، إلى أن هناك مبادرتين لابد أن تشارك الجامعة بهما الأولي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي فيروس، حيث انتهت المحافظة من إعداد 256 نقطة تمركز للكشف وتقديم العلاج علي مستوي المحافظة إلي جانب نقاط متنقلة، وعلي الجامعة تقديم الدعم الكامل لإنجاح هذه المبادرة.

والمبادرة الثانية هى تعليم الكبار والعمل علي القضاء علي كافة أعداد محو الأمية بمشاركة كليات الآداب والتربية، علي أن يتم تعميمها على مستوي المحافظة ووضع مستهدف للعمل علي تحقيقه.

ترشيحاتنا

رد فعل مثير للمصلين لحظة وقوع زلزال بأندونسيا .. فيديو

الخيانة مسلسل لا ينتهى.. منجد يقتل عشيق زوجته ويلقي بالجثة في الترعة بالفيوم

شامبو وبلسم ماركات شهيرة .. ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالقليوبية

سفير الفلبين يوجه رسالة لمواطني بلاده بعد مغادرة مصر

هيئة البترول: نستهدف جعل مصر مركزًا للطاقة بالشرق الأوسط.. فيديو

دينا الشربينى تتصدر تويتر بعد سفرها مع عمرو دياب لنيويورك

مصر تؤكد استعدادها لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019

رئيس وزراء مقدونيا يدلي بصوته في الاستفتاء حول تغيير اسم البلاد

حاكم دبي يعتمد أكبر ميزانية في تاريخ الاتحاد بـ 180 مليار درهم

شاهد.. نقل مايا دياب إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

النجوم يرفعون شعار الصداقة خير من الزواج.. الحب والمودة يجمع شيرين رضا وعمرو دياب.. نادية الجندي ومحمد مختار أصحاب.. وعلاقة غادة عبد الرازق ومحمد فودة تفوق الحياة الزوجية

والدة قتيل السلام: بلطجي ذبح ابني لمحاولته إنقاذ فتاتين من الاغتصاب.. الجيران: كان طيب وراجل شهم.. والمتهم وقف على الجثة وردد: خلصت عليك يا جدع.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو في أسوان.. صور

لجنة اليونسكو تزور دير سانت كاترين واختيار مكتب دائم لها بالمحمية.. صور

محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث البرامون بالمستشفى العام

افتتاح عالمي لمبادرة القضاء على فيروس سي بحضور الرئيس السيسي منتصف أكتوبر .. صور

وزيرة الصحة: بيانات المواطنين مؤمنة تماماً ولا يمكن اختراقها .. صور

فيديو

وزيرة الصحة تعلن عن المبادرة الخاصة بالرعاية المركزة والحضانات والطوارئ
وزير التنمية المحلية: مبادرة القضاء على فيروس سي الأضخم على مستوى العالم
وزيرة الصحة تكشف تفاصيل مبادرة القضاء على فيروس سي
وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو
أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟