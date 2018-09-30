محافظ القليوبية: جامعة بنها بيت الخبرة لحل مشاكل المحافظة

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية أن جامعة بنها تضم صفوة عقول مصر، ولابد من التعاون معها كبيت خبرة للقضاء على مشاكل المحافظة، مشيرا إلي أنه بالرغم من أن الجامعة وليدة وحديثة إلا أنها حظيت برؤساء لها وضعوها علي طريق المنافسة في البحث العلمي وخدمة المجتمع.





وأضاف المحافظ خلال مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة سوف ألجأ للجامعة للمشاركة في حل مشاكل المحافظة من خلال فريق عمل متكامل وذلك باعتبارها بيت الخبرة للمحافظة .





وأشار المحافظ، إلى أن هناك مبادرتين لابد أن تشارك الجامعة بهما الأولي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي فيروس، حيث انتهت المحافظة من إعداد 256 نقطة تمركز للكشف وتقديم العلاج علي مستوي المحافظة إلي جانب نقاط متنقلة، وعلي الجامعة تقديم الدعم الكامل لإنجاح هذه المبادرة.



