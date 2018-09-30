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رياضة

عودة فريق الشرقية للممتاز ب .. وهبوط أبي صقل للقسم الثالث بقرار المحكمة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:26 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكما بإلغاء قرار الاتحاد المصري وعودة نادي الشرقية للمشاركة في دوري الدرجة الثانية، مع هبوط نادي أبي صقل إلى القسم الثالث.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم الموسم الماضي قد قرر هبوط الشرقية للدرجة الثالثة وصعود ابي صقل للقسم الثاني.

وتقدم مجلس إدارة نادي الشرقية برئاسة الدكتور مجدي عزت بشكوى في المحكمة الرياضية الدولية عقب نهاية مباريات الموسم الماضي، وطالب خلالها بالتواجد في الدرجة الثانية نظرا لتجميد فريق أبي صقل على الرغم من خوضه مباراتين وهو ما استند عليه النادي الشرقاوي وبقاء الفريق السيناوي وهبوط الشرقية.

جدير بالذكر ان الشرقية لعب 6 مباريات في دوري الدرجة الثالثة حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وخسر في أخرى على الجانب الآخر لعب أبي صقل خاض 6 مواجهات خسر 5 وتعادل في واحدة فقط .

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