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اقتصاد

4.2 مليار جنيه أرباح الشرقية للدخان خلال العام المالي المنتهي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:11 م
الجمعية العمومية
الجمعية العمومية الغير عادية لشركة الشرقية للدخان
علياء فوزى
عقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني"، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الجمعية، ووليد الرشيد نائب مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وحضور المهندس محمد هارون رئيس مجلس الإدارة ، وحضور أعضاء مجلس الإدارة الجمعية ووكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة الميزانية الخاصة بالعام المالي المنتهي في 30/6/2018.

واعتمدت الجمعية العمومية غير العادية القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣٠/٦/٢٠١٨ بإجمالي أرباح 4.2 مليار جنيه مقابل أرباح 3 مليارات جنيه، عن العام الماضي، كما حققت الشركة إجمالي إيرادات 13.4 مليار جنيه للعام المالي المنتهي في 30/6/2018 بزيادة 2.8 مليار جنيه بزيادة نحو 27% عن العام الماضي، كما حققت الشركة إجمالي حجم التصدير عن العام المالي المنتهي 75 مليون جنيه مقابل 103 ملايين جنيه عن العام السابق بنسبة انخفاض 26%.

وأعلنت الجمعية العمومية عن إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للعام المالي المنتهي 2017/2018 وصل إلى 56 مليار جنيه مقابل 49.7 مليار جنيه عن العام الماضي، هذا واعتمدت الجمعية العامة العادية عدة قرارات أهمها التصديق علي تقرير مجلس الادارة وكذلك التصديق على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 30/6/2018، بصافي ربح 4.3 مليار جنيه.

كما وافقت الجمعية على حساب توزيع اﻷرباح المقترح من مجلس الادارة بعد إجراءات التعديلات التي قررتها الجمعية العامة بمراعاة أن تكون العائد على السهم جنيها واحدا (وفقا لعدد اﻷسهم بعد التجزئة بقرار الجمعية العامة للشركة في 29/8/2018) مع تأجيل صرف 40 قرشا مع الكوبون لمدة ثلاث أشهر، وأن تكون حصة العاملين 185 مليون جنيه وبما لا يجاوز مجموع أجورهم اﻷساسية السنوية، مع تفويض رئيس الجمعية في توزيع المكافآت ... كما قررت الجمعية أنه على الشركة الإعلان عن توزيع كوبونات المساهمين المقرر توزيعها الحالية والمؤجلة بقرار الجمعية العامة في البند السابق خلال أسبوع علي اﻷكثر، مع إخلاء مسئولية مجلس الإدارة الحالي.

كما قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة استمرار مجلس الإدارة الحالي في أداء مهامه لحين دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد قبل نهاية العام الجاري لانتخاب ممثل مساهمي القطاع الخاص وإعادة تشكيل مجلس الادارة وتحديد المعاملة المالية المستقبلية وذلك بعد تعديل النظام اﻷساسي للشركة واعتماده من الجهات المختصة في ضوء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 92 لسنة 2018.

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