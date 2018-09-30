هل وهب ثواب تلاوة القرآن للميت يحرم القارئ من الأجر؟.. فيديو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى يجزل لنا في العطاء والثواب وهذا ليس لأمة قبل أمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا الفضل العظيم بسبب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.



وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل وهب ثواب قراءة القرآن للميت يصل إليه فقط، أم يذهب لقارئه أيضًا ؟»، أن ثواب قراءة القرآن بنية وهبه للميت، يذهب أصالة للقارئ أولا ثم للميت، حيث إن لقارئ القرآن الكريم، بكل حرف عشر حسنات، حتى لو وهب ثواب قراءته للميت.



واستشهد بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها لا أقول (الم) حرف ولكن : ألف حرف ولام حرف ، وميم حرف»، والله يضاعف لمن يشاء، منوهصا بأنه على القارئ أن يقول قبل القراءة أو بعدها «اللهم هب مثل ثواب هذه التلاوة وهذا الذكر إلى روح المتوفي » فيعطيه الله سبحانه وتعالى بهذا مثل هذا الثواب تمامًا من غير أن ينتقص ثواب أحدهما شيئًا -القارئ والميت-، فثواب تلاوة القرآن يذهب لقارئه كاملًا، وكذلك يصل للمتوفي كاملًا.

