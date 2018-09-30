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فن

عمرو دياب يتصدر تويتر بعد طرح ألبومه كل حياتي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:23 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تصدر هاشتاج "#عمرو_دياب"، قائمة الأكثر تداولًا وتعليقًا عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تزامنًا مع طرحه ألبومه الجديد "كل حياتى" وذلك بعد طول انتظار.

ويضم الألبوم 13 أغنية، هي: "يا ساحر، يتعلموا، هدد، كل حياتي، كنت في بالي، باين حبيت مع مارشميلو، باين حبيت رؤية عمرو دياب، يا هناه، تعالي، ده لو اتساب، ملاك الحسن، أنت مغرور، قالك ندم".

ويتعاون عمرو دياب في ألبوم "كل حياتي"، مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ونادر عبدالله، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ومحمد رحيم، ووليد سعد، ومحمد يحيى، وطارق مدكور، ونادر حمدي.

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