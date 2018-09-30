فرج عامر: مصر قادرة على تنظيم كأس العالم عام 2030

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بدعوة اتحاد شمال إفريقيا لإعداد ملف ثلاثي لتنظيم مونديال 2030، مؤكدًا أنه شيء جيد بالنسبة لنا، ونتمنى أن تتقدم مصر مع المغرب لتنظيم كأس العالم.





وأشار "عامر"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن المغرب ستكون إضافة قوية لمصر، خاصة وأنها كانت لديها خبرة كبيرة حينما تقدم بملف تنظيم كأس العالم أمام جنوب أفريقيا عام 2010 وخسرت بفارق بسيط، كما أن مصر لديها من الإمكانيات التي تؤهلها لتنظيم كأس العالم.





وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن مصر قادرة على تنظيم كأس العالم عام 2030 بالتعاون مع المغرب، واختيار شريك ثالث ممتاز يضيف إليهما.





وكان اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا برئاسة وديع الجريء، عُقد اليوم، الأحد، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فى شرم الشيخ بحضور المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وبقية رؤساء اتحادات شمال إفريقيا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا.





وجاءت أبرز قرارات المكتب التنفيذي على النحو الآتى:





١- الموافقة المبدئية على التنقل الحر للاعبين بين مختلف بلدان منطقة شمال إفريقيا، على أن يتخذ القرار النهائي في جلسة تعقد نهاية شهر نوفمبر المقبل.





٢- الموافقة المبدئية على اتفاقية تعاون وتبادل حكام بين مختلف اتحادات شمال إفريقيا، على أن يتم تأكيده في اجتماع أواخر شهر نوفمبر القادم هذا، وقد بادرت كل من الجامعة التونسية والاتحاد المصري بالتوقيع الرسمي لاتفاقية التعاون باعتبار انطلاقها منذ مدة في دراسة مختلف جوانبه والموافقة على بنوده.





٣- تبنى المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا فكرة إعداد ملف ثلاثي لتنظيم كأس العالم 2030، مع التأكيد أن يقدم كل رئيس اتحاد وطني هذا المقترح للسلطات الوطنية المعنية بهذا الأمر، ومراجعة المكتب التنفيذي في الأمر خلال الجلسة القادمة.