محام يكشف تفاصيل جديدة في واقعة فتاة التروسيكل ببورسعيد.. فيديو

روى المحامي ، أحمد عبد السلام ، أحد شهود العيان على واقعة قيام شخص بتقيد فتاة داخل "تروسيكل" سبب المعاملة السيئة التي تعرضت لها الفتاة داخل مدينة بورسعيد.



وأضاف عبد السلام في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " المذاع عبر فضائية "دي إم سي " ان احد سائقي التروسيكل ، قام بضرب الفتاة بعصاة كبيرة ، وحاول ربطها على أحد أعمدة الإنارة بمنطقة مجمع المطاعم بمدينة بورسعيد، مؤكدا أنه قام باعتراض جميع الأشخاص.



وأوضح شاهد العيان أنه حاول انقاذ الفتاة ، ولكنه لم يستطع رغم استغاثة الفتاة ومطالبتها للجميع بإنقاذها .



وأكد أن سبب حدوث الواقعة أنه أثناء مرور الفتاة مع احد اقاربها أمام المطعم، قامت بإلقاء زجاجة فارغة فاصطدمت بالراجل فقام بربطها داخل "التروسيكل"، موضحا أنها لم يصبها أي مكروه.



ونوه عبد السلام ، الذي تكفل بقضية الفتاة والدفاع عنها من أجل الحصول على حقوقها ، انه تم القاء القبض على شخصين واحتجازهما داخل احد اقسام الشرطة بمدينة بورسعيد.



وأشار إلى أن الفتاة ليست من ابناء بورسعيد ، وتقيم بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة ، موضحا انه حتي الان لا يعلم أحد من أسرته شيئا عنها.