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رياضة

كلوب يوضح سبب الاحتفال مع محمد صلاح في مباراة تشيلسي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
أحمد هاني
أثار عناق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي للمصري محمد صلاح نجم الريدز بعد تسجيل اللاعب ستوريدج هدف التعادل في شباك تشيلسي أمس العديد من التساؤلات.

وكشف كلوب وفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية عن سبب عناقه لصلاح بعد هدف التعادل مباشرة، قائلا "إنه حرص على عدم قيام اللاعب بأي رد فعل قد يساء فهمه مثلما حدث في مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي التي أقيمت في "الأنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا".

وخرج محمد صلاح من مباراة ليفربول وتشيلسي، على ملعب ستانفورد بريدج، بعد مرور 65 دقيقة فقط، الأمر الذي فسره كلوب أنه اضطر لتغيير محمد صلاح بسبب تراجع مستواه في المباراة أمام تشيلسي.

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