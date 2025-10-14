انطلاق مرحلة التقييم لكليات جامعة بنها للتقدم لجائزة التميز الحكومي

انطلقت فعاليات مرحلة التقييم لكليات جامعة بنها في إطار استعدادها للتقدم لجائزة التميز الحكومى فى نسختها الرابعة 2025 والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها منسق جائزة التميز الحكومي العربي بجمهورية مصر العربية.



وبدأت أعمال التقييم برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، وبإشراف الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة ومشرف الفريق ، وبحضور الدكتورة ميرفت كوزمن خبيرة التدريب لجوائز التميز الحكومي ، و رانيا معتز أمين مساعد الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الجائزة بالجامعة ، والمقيمين الذين تم تدريبهم من كليات الجامعة.



وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلي أن مرحلة التقييم تهدف إلي تقييم أداء كليات الجامعة وفق معايير التميز الحكومي ، لافتا أنها ستنتهى باختيار افضل 5 كليات لتمثيل الجامعة فى جائزة التميز لعام 2026 على مستوى جميع جامعات مصر.



وأكد " الجيزاوي" أن جامعة بنها حريصة علي المشاركة بالمرحلة الرابعة في جائزة مصر للتميز الحكومي للجامعات المصرية ، تنفيذا لرؤيتها بنشر ثقافة التميز المؤسسي وترسيخ مفاهيم الجودة والإبداع داخل كافة قطاعاتها وكلياتها، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.