تشكيل لجنة للتحقيق فى واقعة إصابة تلميذ بشبرا الخيمة

قرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية تشكيل لجنة من الشئون القانونية بالمديرية للتحقيق فى واقعة إصابة تلميذ بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة فؤاد محيى الدين للتعليم الأساسى بشبرا الخيمة إثر سقوط عارضة بأرض ملعب المدرسة على رأسه ما أدى لإصابته.





كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بإصابة الطفل "ج ع " الطالب بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة فؤاد محيى الدين للتعليم الأساسى إثر سقوط عارضة بأرض ملعب المدرسة عليه ما أدى إلى إصابته بجرح قطعى بفروة الرأس وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.



