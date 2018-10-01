وزير التموين يعقد اجتماعا لبحث احتياجات شركات مطاحن القطاع العام

عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،اجتماعا مع رؤساء شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بحضور اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواءمجدى الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة، ورؤساء شركات مطاحن شمال القاهرة، وجنوب القاهرة والجيزة، والإسكندرية وشرق الدلتا ومطاحن وسط وغرب الدلتا.



كما حضر الاجتماع قيادات قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وذلك لمتابعة موقف أعمال شركات المطاحن ومناقشة احتياجاتهم المختلفة ومتطلبات رفع الكفاءة بما يضمن جودة الدقيق المنتج من شركات المطاحن لاستخدامه فى انتاج الخبز البلدى المدعم.



وشدد المصيلحى على ضرورة رفع كفاءة وقدرات شركات مطاحن قطاع الأعمال العام بما يمكنها من المنافسة بالأسواق والعمل على تحسين المنتجات المختلفة ومن اهمها دقيق استخراج ٨٢ وذلك من اجل انتاج رغيف خبز ذي مواصفات وجودة عالية.



واستعرض رؤساء الشركات القدرات الإنتاجية للمطاحن التابعة لكل شركة واحتياجات ومتطلبات كل شركة لزيادة معدلات الانتاج بكفاءة مع الاهتمام بالعنصر البشرى وتدريبه جيدًا وكذلك رفع الحالة الفنية للآلات والمعدات بما ينعكس إيجاييًا على المنتج النهائي.



وأكد المصيلحى،ضرورة استمرار عمليات الرقابة والمتابعة والتفتيش والمرور الدورى على كافة مطاحن القطاع العام والخاص وأخذ عينات مستمرة لفحصها مع الجهات المختصة للتأكد من جودة الدقيق المستخدم فى انتاج الخبز البلدى المدعم.



من جانبه،أعلن اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة عن تشكيل لجنة فنية من الجهات المختصة بالشركة القابضة ووزارة التموين لدراسة وتقييم احتياجات شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة بما يضمن رفع الكفاءة وتحسين القدرات لضمان استمرار المنافسة ورفع كفاءة المنتج النهائي على ان ترفع اللجنة تقرير بأعمالها للسيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.