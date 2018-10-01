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محافظات

تسليم 500 متر أراضى أملاك دولة لشركة تابعة لمياه الأقصر

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:43 ص
صدى البلد
شمس يونس
انتهت الوحدة المحلية لمجلس مدينة الزينية شمال الأقصر من إجراءات تسليم 500 متر من أراضى أملاك الدولة لشركة المحركات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بإنهاء مشروعات البنية التحتية من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة بما يعود بالنفع على المواطنين فى إطار خطط زمنية محددة.

وأوضح عبد المحسن ربيع، رئيس مركز ومدينة الزينية، بأنه تم تسليم قطعة أرض بمساحة 500 م لشركة المحركات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لمرور خط الطرد القادم من المحطة الرئيسية إلى محطة الشعراوى بقرية المدامود بحرى، الأمر الذى يمكن الشركة من إنهاء الأعمال المنوطة بها فى هذه المنطقة.

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