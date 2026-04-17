لعدم تشاور البدوي معهما.. مصادر لـ صدى البلد: الفحام والعادلي يرفضان الانضمام للمجلس الرئاسي للوفد

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد شكل مجلسا رئاسيا لحزب الوفد ، كما أن أعضاء الهيئة العليا للحزب والدكتور هاني سري الدين اعترضوا على قرار تشكيل المجلس الرئاسي باعتباره مجلسا موازيا.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن المجلس الرئاسي لحزب الوفد يضم ٢٤ قيادة ومن ضمنهم أعضاء جدد وهم: اللواء محسن الفحام ، حيث تراجع كل من الفحام والدكتور خالد العادلي محافظ الجيزة الأسبق عن قبول ترشيحهما للمجلس الرئاسي للحزب.

وأكدت المصادر أن أسباب اعتذار كل من اللواء محسن الفحام والدكتور خالد العادلي محافظ الجيزة الأسبق عن قبول ترشيحهما للمجلس الرئاسي لحزب الوفد هو الصراعات الداخلية داخل الحزب وعدم مصداقية رئيس الحزب في التعامل معهما ، بالإضافة إلى عدم تشاور السيد البدوي مع كل منهما قبل أن يعرض عليهما الانضمام للمجلس الرئاسي لحزب الوفد.

وأشارت المصادر إلى أن كلا من اللواء محسن الفحام والدكتور خالد العادلي تفاجآ بوجودهما داخل المجلس الرئاسي للحزب، مشيرة إلى أن قرارات انضمامهما إلى المجلس الرئاسي لحزب الوفد لم يقم السيد البدوي فيه بمراجعة الهيئة العليا للحزب ولم يراجع أصحاب القرارات أنفسهم.

وتابعت المصادر أنه كان هناك لقاء بين السيد البدوي رئيس حزب الوفد و اللواء محسن الفحام للانضمام للحزب ولكنه لم ينضم ، ولذلك تفاجأ بأنه على الرغم من عدم انضمامه من الأساس لحزب الوفد بأنه عضو في المجلس الرئاسي للحزب.

وأوضحت المصادر أن الدكتور السيد البدوي تواصل تليفونيا مع الدكتور خالد العادلي لعودته إلى حزب الوفد لأنه كان عضوا سابقا بالوفد ، إلا أن العادلي فوجئ بوجوده كعضو بحزب الوفد ومنضم للمجلس الرئاسي للحزب.