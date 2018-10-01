ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مستشفيات الشرطة تفتح أبوابها للمواطنين بالمجان

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:27 م
مستشفيات الشرطة
مستشفيات الشرطة
مصطفى الرماح
قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع (الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") بتوقيع الكشف الطبى بالمجان على (195) حالة متنوعة وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وكان قد تم فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث بدءا من الساعة الثانية مساء، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية فى التخصصات المختلفة.

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة .. لا سيما فى مجال الرعاية الطبية.

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يفتتح اليوم الملتقى العربي الاول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج

CNN: قادة العالم سيندمون بسبب ضحكهم على دونالد ترامب.. فيديو

احذر..التموين تقرر إلغاء هذه البطاقات التموينية الشهر المقبل

يعالج القلب وينقي الجسم من السموم.. مشروب طبيعي له 8 فوائد

رسالة مؤثرة من إبراهيم سعيد بعد وفاة صفوت عبد الحليم: يشهد الله إني كنت أحبك

عجوز تخطى الـ99 عامًا يؤدي وظيفته ويرفض التقاعد

وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان يلتقطون الصور التذكارية مع زائرى معبد فيلة

صفوت عبد الحليم.. مايسترو الكرة الصغير داخل جدران التتش

ذكرى ميلاد ميرنا المهندس.. هذا الفنان خطط للزواج منها قبل وفاتها بأيام

شاهد.. لقطات مرعبة لحظة ابتلاع زلزال إندونيسيا عائلات بأكملها

الأعلى للإعلام: حظر استيراد أجهزة بث فضائي باستثناء جهتين

مسئول إيراني يعترف: الحرس الثوري حاول تفجير الحرم المكى عام 1986 .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان يلتقطون الصور التذكارية مع زائرى معبد فيلة

30 لوحة للأطفال بمعرض اعرف بلدك في مكتبة مصر الجديدة.. صور

تشييع جثمان صفوت عبد الحليم لمثواه الأخير .. صور

وصول جثمان صفوت عبدالحليم إلى مسجد السيدة نفيسة .. صور

الخطيب وشطة وإكرامي يشاركون في تشييع جثمان صفوت عبدالحليم..فيديووصور

فيديو

برلماني: مصر أصبحت رائدة في مجال مكافحة فيروس سي والأمراض غير السارية..فيديو
مسئول إيراني يعترف: الحرس الثوري حاول تفجير الحرم المكى عام 1986 .. فيديو وصور
مدير مبادرة القضاء على فيروس سي: سنقضى على المرض فى 7 أشهر.. فيديو
سامح سعد يوضح أهمية سياحة الجذور لمصر.. فيديو
خطوات إجراء الكشف بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟