مستشفيات الشرطة تفتح أبوابها للمواطنين بالمجان

قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع (الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") بتوقيع الكشف الطبى بالمجان على (195) حالة متنوعة وصرف الأدوية اللازمة لهم.



وكان قد تم فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث بدءا من الساعة الثانية مساء، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية فى التخصصات المختلفة.



ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة .. لا سيما فى مجال الرعاية الطبية.