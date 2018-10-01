رئيس الوزراء يزور مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات ويحاور الطلاب

وصل ظهر اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة السلام شرم الشيخ، لحضور فعاليات الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، الذي يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكسُ حرص الدولة على دمج متحدي الإعاقة في المجتمع، وتهيئة المناخ الملائم لهم للتعلم ورعاية طاقاتهم وقدراتهم ومواهبهم، والذي تجسد في اعتبار الدولة المصرية عام 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة.



وحرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فور وصوله إلى مدينة شرم الشيخ، على بدء جولةٍ شملت عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية، رافقه خلالها وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، ومحافظ جنوب سيناء.



وزار رئيس الوزراء مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، الكائنة بحي النور، والتي تم افتتاحها عام 2016، لخدمة أهالي الحي، بهدف متابعة سير العملية التعليمية، وتقييم أثر تطبيق النظام التعليمي الجديد على الطلاب.



وقام مدبولي بجولة في عدد من الفصول، رافقه خلالها الى جانب الوزراء، وزير التربية والتعليم البحريني، وتفقد عددًا من الفصول في مختلف المراحل، حيث رحب الطلاب برئيس الوزراء والحضور، وعرضوا جانبًا من الأنشطة الطلابية الخاصة بهم، ومن بينها تجربة المعلم الصغير، والتي قام خلالها أحد الطلاب بالشرح لزملائه، كما تفقد احد فصول الدمج وتحدث مع احد طلاب الدمج الذي عرض بعض الأنشطة الخاصة بهم التي عكست مهاراتهم، وأجرى رئيس الوزراء خلال جولته حوارات ودية مع الطلاب، كما التقط صورة جماعية مع عدد من الطلاب من مختلف المراحل.



وتتكون المدرسة من ثلاثة أدوار، وبها 3 قاعات لرياض الأطفال و 13 فصلًا، تضمُ كافة المراحل بدءا من رياض الأطفال، ويبلغ عدد طلاب المدرسة 589 طالبًا.