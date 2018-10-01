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منوعات

مدرسة ليلية يتصدر شباك تذاكر دور العرض الأمريكية بـ28 مليون دولار

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:59 م
فيلم مدرسة ليلية
فيلم مدرسة ليلية
أ ش أ
تمكن فيلم "مدرسة ليلية" للممثلة الأمريكية "تيفانى هاديش" من تصدر شباك التذاكر فى دور العرض الأمريكية بإيرادات بلغت 28 مليون دولار .

وجاء فى المرتبة الثانية فيلم "قدم صغير" بقيمة إجمالية للإيرادات 23 مليون دولار، يليه فيلم "المنزل" فى المرتبة الثالثة بقيمة إيرادات 12.5 مليون دولار، وفى المرتبة الرابعة فيلم "ببساطة" بقيمة إجمالية للإيرادات 6.6 مليون دولار، و"الراهبة" فى المركز الخامس بقيمة 5.4 مليون دولار.

وحقق الفيلم الذي احتل المرتبة السادسة نحو 5 ملايين دولار، والمرتبة السابعة فيلم "الأسيويون الأغنياء المجانين" بقيمة 4.2 مليون دولار، والمركز الثامن لفيلم "المتنبأ" بقيمة 3.7 مليون دولار، ثم فى المركز التاسع فيلم "الصبى الأبيض"، بقيمة 2.4 مليون دولار، وجاء فى ذيل القائمة فيلم "نعناع" بقيمة إجمالية بمبلغ 1.8 مليون دولار.

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