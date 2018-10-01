رئيس الوفد يعتمد اللجنة النوعية للشئون الصحية بالحزب

صرح الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد، بأن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب قرر اعتماد تشكيل اللجنة النوعية للشئون الصحية بحزب الوفد.



وأكد الهضيبي فى بيان صحفى له، استمرار نشر باقي اللجان تباعا على الصفحة الرسمية لحزب الوفد، وضم تشكيل اللجنة النوعية للشئون الصحية لحزب الوفد الأعضاء: الدكتور محمد محمود نصر، رئيسًا للجنة، والدكتور شريف عبد الهادي، نائبًا، والدكتور علاء الدين سيد، مقررًا للجنة.



فيما تولي عضوية اللجنة، الدكتور مصطفى أحمد، الدكتور سمير الأشقر، والدكتور محمد حسين، والدكتور جمال الدين نصر، والدكتور أحمد رؤف، والدكتورة نادية محمد، والدكتور محمد أحمد، والدكتور فكري يوسف، والدكتور ياسر أحمد، والدكتور رفعت رفعت، والدكتور سامح محمد، والدكتورة سعاد محمد.