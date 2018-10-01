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رياضة

لاعبو قاسم باشا يحتفلون بعيد ميلاد تريزيجيه.. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:28 م
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن "تريزيجيه"
محمد رشاد
احتفل لاعبو قاسم باشا التركي بعيد ميلاد زميلهم الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" اليوم الإثنين، بعدما أتم عامه الـ24 في الأول من أكتوبر، وهو يعيش موسمه الثاني مع الفريق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على تويتر عدة صور لتريزيجيه وسط زملائه وهو يحتفل بعيد ميلاده، وكان المدافع التونسي صيام بن يوسف بطل الصور وهو يحتفل بعيد ميلاد زميله المصري.

جدير بالذكر أن تريزيجيه سجل هدفا في شباك طرابزون سبور يوم السبت الماضي ضمن الدوري التركي، وهو هدفه الثاني هذا الموسم مع الفريق.
لاعبو قاسم باشا يحتفلون بعيد ميلاد تريزيجيه.. صور
لاعبو قاسم باشا يحتفلون بعيد ميلاد تريزيجيه.. صور
لاعبو قاسم باشا يحتفلون بعيد ميلاد تريزيجيه.. صور

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