أفضل صفقة.. مهيب عبد الهادي يتغزل في أداء نجم الأهلي أمام باتشوكا

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، على أداء لاعبي النادي الأهلي أمام باتشوكا في استعدادات بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر فيسبوك: “أفضل صفقة للأهلي هذا الموسم محمود حسن تريزيجية رجل يعمل بصمت وهدوء وتركيز تشكر يا كريزيجية”.

وتابع: “هناك مفاجأت مدوية في تشكيل الأهلي المباراة القادمة”.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة ودية قوية أمام باتشوكا المكسيكي، على ملعب "تشيس" بمدينة ميامي الأمريكية، في إطار تحضيراته للمشاركة في النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن يحسم باتشوكا المباراة لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة (5-3). وشهدت المواجهة تنافسًا كبيرًا بين الفريقين، في ظل سعي كل طرف للاستعداد بأفضل شكل ممكن للبطولة المرتقبة.

موعد مباراة الاهلي وإنتر ميامي

من المنتظر أن يبدأ الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة قوية أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، يوم 14 يونيو الجاري في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت الولايات المتحدة (فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة)، على ملعب "هارد روك" الذي يتسع لأكثر من 64 ألف متفرج.