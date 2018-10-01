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اقتصاد

أسعار الدولار في التعاملات المسائية بالبنوك

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
سجل متوسط سعر صرف الدولار في ختام التعاملات المسائية اليوم، وفقا لما جاء بأسعار البنك المركزي المصري، نحو 17.843 جنيه للشراء و17.973 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر للدولار ببنكي عودة وكريدي أجريكول و المصري الخليجي و مصر إيران للتنمية و الأهلي الكويتي ، نحو 17.88 و 17.87 جنيه للشراء و 17.98 و 17.97 جنيه للبيع.
 
ووصل سعر صرف الدولار ببنوك ( الأهلي اليوناني،HSBC، الاسكان و التعمير، سايب، البركة، قناة السويس، التجاري الدولي، الاسكندرية، بلوم) عند 17.86 جنيه للشراء و 17.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك ( المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي) نحو 17.85 جنيه للشراء و 17.95 جنيه للبيع، فيما وصل الدولار ببنك القاهرة عند 17.84 جنيه للشراء و 17.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار ببنك مصر نحو 17.79 جنيه للشراء و 17.89 جنيه للبيع، ووصل أقل سعر للدولار ببنكي الزراعي المصري والأهلي ليسجل نجو 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

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