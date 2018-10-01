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أسامة هيكل: اليوتيوب والمواقع الإلكترونية ستخضع لقانون الإعلام

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:43 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن جميع دول العالم تبث قنواتها الفضائية من المناطق الإعلامية المعتمدة من الدولة وهي المسموح لها البث؛ مرددا: "لا توجد دولة في العالم تسمح ببث قنوات فضائية من داخل الشقق".

وأضاف هيكل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الإثنين، مع الإعلامي سيد علي؛ أن أي إعلام سيخرج من مصر سيخضع لقانون تنظيم الإعلام، منوها الى أن الدولة تبحث عن تنظيم الإعلام وليس منع أحد .

وتابع هيكل،: "لا نبحث عن منع أحد ولكن نبحث عن التنظيم، وقنوات يوتيوب والمواقع الإلكترونية ستخضع لقانون تنظيم الإعلام، ويوجد 380 مكتبا إعلاميا يبثون من خارج المدينة لسرقة الأفلام السينمائية لعرضها على قنوات بير السلم وبثها للجمهور، وهو ما يعد اختراقا لحماية الملكية الفكرية".

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