قضية الإفساد في الأرض بإيران.. الأحكام غير نهائية وهناك شبهة بتورط أحمدي نجاد

أكد المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام محسني أجئي، أن الأحكام الصادرة على المدانين فى قضايا مالية بتهمة "الإفساد في الأرض"، غير قطعية وقابلة للاستئناف.





وذكرت صحيفة "كيهان" الإيرانية، أن "أجئي" أعلن اليوم أن المحكمة قضت بإعدام علي حامد باقري درمني، وحميد مظلومين، ومحمد إسماعيل قاسمي، و3 آخرين.





وأضافت أن حميد باقري درمني، المتهم الرئيسي، أحد أكبر المدينين للبنوك الإيرايين، والمتهم فى 3 قضايا فساد واختلاس وغسيل الأموال وقروض لم تسدد، وتأسيس عدة شبكات من الشركات الصورية يحتوي ملفه على 325 صفحة وقد تم إعداده خلال السنوات الأربع الماضية.





وتابعت الصحيفة: أن الوثائق تشير إلى إمكانية وجود علاقة بينه وبين شبكات الحكومة الريعية في إيران، منهم الرئيس السابق أحمدي نجاد واللواء محمد رضا نقدي من الحرس الثوري.





وأوضحت أن حميد مظلومين وابنه محمد رضا مظلومين، الملقب بـ"سلطان العملة"، ومحمد إسماعيل قاسمي، وكلاهما موجه إليه اتهمات تتعلق بالتلاعب بسوق صرف العملات النقدية والذهبية.





وحكم على 32 شخصا آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين 3 أعوام وحتى 20 عاما.





يذكر أن القضاء الإيراني بدأ التحقيق في قضايا الفساد المالي والتلاعب بسوق العملات المحلية، تحت عنوان "قضايا الإفساد في الأرض"، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي وتطبيق المرحلة الأولى من العقوبات الاقتصادية، ما تسبب في انهيار العملة والاقتصاد الإيراني.