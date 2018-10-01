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فن

أوكا وأورتيجا يتخطيان 2 مليون مشاهدة بـ كليب sorry.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:22 م
صدى البلد
سعيد فراج
تخطى كليب Sorry لمطربي المهرجانات أوكا وأورتيجا، حاجز الـ 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، محققا 2 مليون و100 ألف مشاهدة بعد أسبوع من طرحه.

الكليب غلبت عليه أجواء من التشويق والغموض، والسيارات والإكسسوارات، واطلالة غير مألوفة لأوكا وأورتيجا من حيث الملابس والنظارات والشعر وأيضا طريقة الأداء.

الكليب من كلمات حسن عطية وألحان أورتيجا، وتوزيع أوكا، وإخراج حازم كتانه.

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