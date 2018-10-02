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طريقة عمل الصابون السائل للمواعين في المنزل بأقل التكاليف

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:31 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يعد الصابون السائل احدي الوسائل التنظيفية الذي يدخل في العديد من الاستخدامات باختلاف الأنواع فقط يوجد الصابون السائل للاستحمام والصابون السائل للملابس والصابون السائل لغسيل المواعين والاطباق وقد نعرض الطريقة المثالية لعمل الصابون السائل للمواعين والأكثر رواجا حيث تتساءل العديد من ربات البيوت عن تحضير الصابون في المنزل بأقل التكاليف

مكونات الصابون السائل

1 كليو سلفونيك
8 لتر ماء ما يعادل 4 زجاجات بيبسي 2 ليتر
100 جرام بوتاس
جلسرين حسب الرغبة
لون وريحة حسب الرغبة



طريقة صنع سائل الصابون بالخطوات

- وضع 4 لتر ماء في إناء وضعي فيه الصودا مع التقليب لصنع الصابون السائل جيدا في اتجاه واحد مع عقارب الساعة، وتركه حتى يبرد تماما لمدة يوم بعيدا عن الأطفال فهذه مادة حارقة.

- وضع 4 لتر ماء في إناء آخر وعليه الكيلو سلفونيك مع التقليب في اتجاه واحد مع حركة عقارب الساعة، مع وضع مكونات الإناء على مكونات الإناء الثاني، والبدء في التقليب ببطء وباتجاه واحد مع عقارب الساعة، مع التأكيد من مزج الخليطين، ويقدم الجلسرين فائدة من أجل نعومة اليدين وحماية من مادة الصودا.

بعد ذلك يمكن إضافة الجلسرين والرائحة واللون، والتقليب جيدا على أن يكون اللون حسب الذوق والرائحة أيضا ويمكن الاستغناء عنهما فقط للتوفير ولكن افضل عدم الاستغناء عنهما.

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