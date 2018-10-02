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ديني

البحوث الإسلامية يوضح هل النوم ينقض الوضوء

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:21 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أرسل شخص سؤال الى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول فيه: "هل النوم ناقض للوضوء؟".

ردت لجنة الفتوى: النوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول: نوم المضطجع، وهذا ناقض للوضوء يسيره وكثيره عند الأئمة الأربعة، وهو الراجح، الثاني: نوم القاعد، فهذا لا ينقض الوضوء إذا كان يسيرًا، وبه قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وهو الراجح، خلافًا للإمام الشافعي فلا ينقض عنده وضوء القاعد، وإن كثر ما دام مفضيًا بمحل الحدث إلى الأرض.

أما الثالث: ما عدا هاتين الحالتين، وهو نوم القائم والساجد والراكع، فهذا ناقض للوضوء عند الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد.

وقال الإمام أبو حنيفة: لا ينقض نوم من كان على هيئة من هيئات المصلي، كالقائم والراكع والساجد والقاعد، سواء كان في صلاة أم لا.

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