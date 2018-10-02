بريطانيا: لا معاملة تفضيلية لمواطني الاتحاد الأوروبي بعد الـ بريكست

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن قواعد الهجرة الجديدة لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي من المقرر أن تمنح المهاجرين ذوي المهارات المطلوبة أولوية عن هؤلاء ذوي المهارات المنخفضة، ولن تمنح معاملة تفضيلية لمواطني الاتحاد الأوروبي.



وذكرت صحيفة "ذا ديلي ميل" البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني - أن جميع مواطني الاتحاد الأوروبي بإمكانهم العيش والعمل حاليا في المملكة المتحدة، لكن سيتغير الوضع بعد مغادرتها للتكتل الأوروبي المكون من 28 دولة في العام المقبل.



ووافقت الحكومة البريطانية على أن جميع مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون حاليا في بريطانيا بإمكانهم البقاء هناك.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بلادها ستبقى دولة منفتحة، ولكنها للمرة الأولى منذ عقود ستصبح تلك الدولة التي تسيطر وتختار من ترغب في أن يأتي إليها.