باليوم والساعة .. مواعيد مباريات منتخب مصر للمحليين في كأس العرب والقنوات الناقلة
تحول تاريخي.. مشروع قرار أمريكي يضع إسرائيل أمام خيار الدولة الفلسطينية
وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطوير المنشآت الطبية
وزير المالية: يجب خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية
عبد الغفار يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»
5 خطوات.. ماذا فعلت إدارة الزمالك لأسرة الراحل محمد صبري
هل نسيان أو ترك سجود السهو في الصلاة يبطلها ؟.. أمين الفتوى يوضح
خسائر تريليونية في سوق الكريبتو وبتكوين تهبط تحت 95 ألف دولار
الحزب الحاكم الياباني: نسعي لاستقرار العلاقات بين طوكيو وبكين بدون توترات
شعبة الاتصالات: لا زيادات في أسعار كروت الشحن.. وأى تعديل سيكون مطلع 2026
أسعار الدولار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 فى البنوك المصرية
شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم السبت 15 نوفمبر 2025
أخبار البلد

بصمة مائية للمحاصيل.. إنجاز 85% من المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة للمعالجة، حيث يتواصل العمل على تنفيذ المشروع الذى يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٦٦ كم بنسبة تنفيذ تصل إلى ٨٥% .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن قطاع المياه فى مصر يواجه العديد من التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات عديدة للتعامل معها مثل التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، والذى يُعد أحد أبرز محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .

 ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل في المسار الناقل ومحطات الرفع الواقعة عليه طبقاً للبرامج الزمنية المقررة .

 وأكد الدكتور سويلم على ضرورة الإعتماد على البصمة المائية للمحاصيل المختلفة لتحديد المحاصيل التى يتم زراعتها باستخدام المياه المعالجة لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادى وضمان استدامة هذه المشروعات، مع الإعتماد على ممارسات زراعية حديثة تسهم في تحقيق أعلى إنتاجية من نفس وحدة المياه، ومراعاة ودراسة البُعد الخاص بتأثير إستخدام مياه الصرف الزراعى على تزايد معدلات الملوحة في التربة الزراعية التي يتم ريها بهذه المياه المعالجة . 

وأضاف أنه يجرى تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أعمال تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى بمعرفة الشركة المنفذة لإكسابهم المعرفة ونقل خبرات الشركة المسئولة عن التشغيل والصيانة حالياً لحين إستلام أجهزة الوزارة للمحطات بشكل نهائي، خاصة مع زيادة الإعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر .

الري وزير الري البصمة المائية

مبيعات السيارات
علاج نزلات البرد سريعًا
فيتامين
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
