صحيفة لبنانية: بيروت تلجأ لمجلس الأمن لمواجهة إسرائيل حول صواريخ حزب الله

ذكرت صحيفة (الجمهورية) اللبنانية، أن بيروت قد تلجأ إلى مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، لعرض موقفها في شأن المزاعم الإسرائيلية بوجود مصانع ومخازن للصواريخ تابعة لحزب الله في عدد من الأماكن القريبة من مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت.



وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية لبنانية - في عددها الصادر اليوم الثلاثاء - أن هذا التحرك الدبلوماسي المرتقب يأتي لتبيان زيف المزاعم الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي، وجعل الخطوات الإسرائيلية التصعيدية تجاه لبنان محور الاجتماع المقبل للجنة العسكرية الثلاثية بين لبنان وإسرائيل وقيادة قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب اللبنانية (يونيفيل).



وأشارت الصحيفة إلى أن المستويات السياسية في لبنان، تتداول أيضا في الوقت الراهن تمهيدا لعقد جلسة قريبة لمجلس الدفاع الأعلى في البلاد، في مواجهة المزاعم والتهديدات الإسرائيلية ضد لبنان.





