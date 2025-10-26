هنا الأزهر ملتقى ثقافات الشعوب.. التعليم الدِّيني في بنجلاديش ركيزة أساسية

أطلقت خدمة الرَّسائل الإعلاميَّة للوافدين بالأزهر الشريف ثالث حلقات سلسلة الفيديوهات القصيرة (هنا الأزهر...ملتقى ثقافات الشعوب)، التي تُعرِّف بثقافات الدول التي ينتمي إليها طلَّاب الأزهر من مختلِف الجنسيَّات.

وجاءت الحلقة الثالثة مِنْ تقديم الطالب الوافد عزيز، من دولة بنجلاديش؛ إذْ تحدَّث عن التعليم الدِّيني في بلاده، بوصفه الروح التي تتوارثها الأجيال جيلًا بعد جيل، موضِّحًا أنَّ الثقافة الإسلاميَّة في بنجلاديش متجذِّرة في نسيج المجتمع، وأنَّ التعليم الشرعي يُعدُّ ركيزةً أساسيَّة في بناء الشخصيَّة البنجلاديشيَّة.

وأشار إلى أنَّ المعاهد والجامعات الدِّينيَّة تنتشر في ربوع البلاد، إلى جانب الكتاتيب الصغيرة التي يلتحق بها الأطفال لتعلُّم اللُّغة العربيَّة وقواعدها وعلومها منذ الصِّغر، ثم ينتقلون إلى الجامعات لدراسة الفقه والأصول والقرآن الكريم وعلومه، ويتخرَّجون فيها لخدمة الإسلام والمجتمع البنجلاديشي.

وأكَّد أنَّ هذه الكتاتيب تمثِّل روح بنجلاديش؛ إذْ تخرَّج فيها علماء كبار في الحديث والفقه الحنفي وسائر العلوم الإسلاميَّة؛ لتبقى شاهدةً على عُمق العَلاقة بين العِلم والدِّين في الثقافة البنجلاديشيَّة.

ويأتي هذا الفيديو استكمالًا لسلسلة حلقات (هنا الأزهر... ملتقى ثقافات الشعوب) ضِمن التعاون المشترك بين مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب بالأزهر ولجنة الطالب الوافد بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة برئاسة الدكتورة نهلة الصعيدي؛ وذلك في إطار حِرص الأزهر على تعزيز التواصل الثقافي بين طلابه الوافدين من مختلِف الجنسيَّات، للتعريف ببلادهم وثقافاتهم المتنوِّعة، وإبراز التنوُّع الثقافي الذي يحتضنه الأزهر الشريف.

يذكر أنه تم الإعلان عن إطلاق هذه السلسلة من الفيديوهات خلال مجلس الطلاب الوافدين الذي عُقد برئاسة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وإشراف الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين.