فأر يهاجم فتاتين داخل منزلهما بسوهاج ويتسبب في نقلهما إلى المستشفى

في واقعة غريبة أثارت حالة من الدهشة بين الأهالي، شهدت قرية شندويل التابعة لمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، حادثًا غير مألوف بعد تعرض فتاتين لهجوم من "فأر" داخل منزلهما؛ ما أدى إلى إصابتهما بجروح سطحية، وتم نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بوصول فتاتين مصابتين بادعاء عقر من حيوان "فأر"، وهما:" دنيا ع ا، 19 عامًا، وسلسبيل ح م، 15 عامًا، وتقيمان بقرية شندويل دائرة المركز".

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وتم استماع أقوال المصابتين اللتين أوضحتا أنه أثناء وجودهما داخل المنزل فوجئتا بفأر يهاجمهما، وحين حاولتا إبعاده، قام بعضّهما مما تسبب في حدوث الإصابات.

وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما داخل مستشفى المراغة المركزي، مع إعطائهما اللقاح الوقائي اللازم ضد داء السعار (السُعار) تحسبًا لأي مضاعفات صحية.

وأكد مصدر طبي أن حالة الفتاتين مستقرة تمامًا، ولا توجد أي إصابات خطيرة، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع الواقعة بشكل فوري حفاظًا على سلامتهما، وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الوقائية في نطاق المنطقة التي شهدت الواقعة.

فيما تم إخطار الوحدة المحلية والطب البيطري للقيام بحملة تطهير ومكافحة القوارض بالمنطقة للحد من انتشار مثل هذه الحوادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة مركز شرطة المراغة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة، والتي باشرت بدورها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة التي أثارت استغراب المواطنين كونها من الحوادث النادرة في المحافظة.