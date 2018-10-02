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منوعات

3 علماء يحصدون جائزة نوبل للفيزياء 2018

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:06 م
صدى البلد
نهى حمدي
قررت الأكاديمية الملكية السويدية والقائمة على توزيع جوائز نوبل،منح جائزة نوبل في الفيزياء 2018 "لاختراعات رائدة في مجال فيزياء الليزر"،نصفها إلى آرثر آشكين والنصف الآخر مناصفة مع جيرار مورو ودونا ستريكلاند.

وتبلغ قيمة الجائزة التي سيحصل عليها 1.6 مليون دولار أمريكى.

وكان قد حصل على جائزة نوبل في الفيزياء العام الماضي،3 علماء أمريكيين وهم باري باريش وكيب ثورن وراينر فايس، لدراساتهم حول موجات الجاذبية التي تفتح آفاقا جديدة لفهم الكون.

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